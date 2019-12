Solo un pretesto per riscrivere la Storia d' Italia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Marco Gervasoni Nostalgici della falce e martello, giubilate. Pare tornato il vostro momento, e tutto grazie al governo giallo-rosso. Ci sono diversi modi infatti per spendere quasi mezzo milione di euro: anchein iniziative storiche, si potrebbero studiare personaggi che molto hanno restituito alla patria, per i quali invece lo Stato non versa neanche il becco di un quattrino. Il modo più discutibile di usarli è quello invece degli eredi del Partito comunista seduti in Parlamento, che non hanno trovato niente di meglio che destinarli per festeggiare i cento anni della nascita del Partito comunistano, fondato a Livorno nel gennaio 1921. Così recita un emendamento alla legge di Bilancio, firmato da esponenti del Pd e di Leu, tra cui l'ex presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani. Noi che, da storici, sappiamo quanto sia difficile ormai ottenere ...

