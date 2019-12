Rissa sfiorata a Uomini e Donne | Rischio denuncia per un noto personaggio

meteoweek

(Di martedì 10 dicembre 2019)durante la puntata di ieri, e undel programma sarebbe anche a, cosa è successo? Ieri è andata in onda la prima parte del trono over die in studio è subitola. La puntata come sempre è iniziata con … L'articoloper unproviene da www.meteoweek.com.

massidanu : Sfiorata la rissa tra Asia Argento e Vincenzo Cruciani - infoitcultura : Sfiorata la rissa tra Asia Argento e Vincenzo Cruciani - markgrika : RT @Adnkronos: Caso #Weinstein, rissa sfiorata tra Asia #Argento e Giuseppe #Cruciani -