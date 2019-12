Jazz, il cucciolo di giraffa si è spento per sempre (Di martedì 10 dicembre 2019) Vi avevamo già raccontato la loro meravigliosa storia, dopo che le loro foto avevano fatto il giro dei social network. Era una favola, una di quelle difficili da credere, ma purtroppo lo scorso 6 dicembre, è finita. Jazz, un cucciolo di giraffa e Hunter, un cane pastore belga, si erano conosciuti dopo che Jazz era stato abbandonato dalla sua mamma e trovato magro e debole dai soccorritori. Quest’ultimi lo hanno portato nel loro rifugio, dove un veterinario l’ ha sottoposto alle necessarie cure antibiotiche e lo ha nutrito per via endovenosa. Nelle successive 18 ore, il cucciolo di giraffa sembrava morto, ma poi ha trovato un amico, un amico speciale con il quale ha legato subito e grazie al quale, è riuscito a rialzarsi: Hunter . Il dolce cagnolino è stato tutto il tempo accanto al suo ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Jazz cucciolo