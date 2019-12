È morto Davide Vannoni | l’ideatore del metodo Stamina

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 10 dicembre 2019) (foto: Ap/LaPresse) Dopo un lungo ricovero ospedaliero, èoggi a 53 anni, alle cronache come l’inventore del, una supposta tecnica (senza presupposti scientifici) che prometteva la cura di un centinaio di malattie. Ilera riuscito a entrare, all’interno del Sistema sanitario internazionale e, sulla spinta di una forte campagna mediatica, aveva ricevuto dal Parlamento il via libera per una sperimentazione clinica, che non è mai partita a causa della mancanza di basi scientifiche. Nel 2015, il comunicatoreaveva patteggiato una pena di un anno e dieci mesi per associazione a delinquere e truffa, dopo le indagini della procura di Torino che riteneva avesse ingannato i propri pazienti. Era poi arrivata la sospensione della pena, madoveva astenersi dal reiterare la tecnica in futuro. Era andato in ...

