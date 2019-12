Boxe, le prossime sfide di Anthony Joshua: confronti obbligati con Pulev e Usyk? La sfida con Wilder è lontana… (Di martedì 10 dicembre 2019) Anthony Joshua si è laureato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi sconfiggendo Andy Ruiz sabato sera a Diriyah, il britannico si è ripreso le cinture che il messicano gli aveva sfilato lo scoso 1° giugno ed è così tornato sul tetto del Pianeta offrendo un pugilato di elevata qualità tecnica. Il Campione Olimpico di Londra 2012 sta programmando il suo futuro insieme al manager Eddie Hern, il grande pubblico sogno una super sfida contro il vincente della contesa tra lo statunitense Deontay Wilder e il britannico Tyson Fury che incroceranno i guantoni a febbraio per il titolo WBC: il sogno è quello di avere un unico e indiscusso Campione del Mondo della categoria regina come non accade dai tempi di Lennox Lewis ma il 30enne è atteso in precedenza da sfide obbligate. La IBF ha impostato infatti la sfida contro il bulgaro Kubrar Pulev che probabilmente andrà in scena tra ...

