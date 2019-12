Andria | operaio cade dalla gru e muore Stava smontando le luminarie della festa in chiesa

fanpage

(Di martedì 10 dicembre 2019) Michele Ciommo, 44 anni, stamattinaleda unadiquando il cestellogru da cuioperando si è rovesciato facendolore sul camion da un'altezza di sei metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri che hanno aperto un'inchiesta.

