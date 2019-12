Olio d’oliva di Monreale tra i migliori del mondo per la guida Flos Olei

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) È di, in provincia di Palermo, uno degli oli di oliva più buoni del. Una conferma, visto che l’della famiglia Di Lorenzo è stato inserito nella lista dell’migliore in assoluto per il sesto anno di fila. Quello della famiglia Di Lorenzo ha ottenuto ben 96 punti dallacon l’etichetta Disisa. L’prodotto nelle terre dientra dunque ancora nella classifica degli oli extra vergine d’oliva “The Best” delleproduzioni di tutto il. Un riconoscimento che certifica la qualità del lavoro minuzioso portato avanti dalla famiglia Di Lorenzo, da più generazioni, in un contesto produttivo, quello della campagna di, altamente vocato per le produzioni agricole di eccellenza.è una delle più note e importanti guide dedicate alle aziende che si occupano di produzione di...

matteosalvinimi : Forse in questo momento state mangiando salumi italiani, pane condito all'olio d'oliva e Parmigiano Reggiano? Secon… - matteosalvinimi : ??QUI SIAMO ALLA FOLLIA!!! Bollinati come 'nocivi' Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, salumi e olio d'oliva, prom… - davpol5 : @Giusepp42589122 @Hamlet28741041 @matteosalvinimi Facciamo uno prova, beviti due bicchieri al giorno di olio extrav… -