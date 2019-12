Napoli | Ancelotti ammette | “Valigia pronta” | Gattuso in pole position

viagginews

"La valigia per un allenatore deve essere sempre pronta, quindi anche la mia", con queste parole, pronunciate in conferenza stampa, l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ammette di essere in bilico. Alla vigilia della partita contro l'Udinese.

claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24 annuncia l'addio di Carlo #Ancelotti: 'Gennaro #Gattuso da mercoledì sarà il nuovo… - RafAuriemma : Dopo 15 giornate di campionato il #Napoli è a -17 dal primo posto occupato dall’Inter che, a detta di tutti, ha un… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Gennaro #Gattuso è vicinissimo alla panchina del #Napoli. Come anticipato da @AlfredoPedulla, l’ex al… -