La terra trema al Mugello | persone in strada

Terremoto - la terra trema nel Mugello : picco di 4.5. Scuole chiuse - sospesa per verifiche l’Alta velocità Firenze-Bologna : Una serie di scosse di Terremoto sono state registrate a Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze, nel Mugello, la più forte di magnitudo 4.5. Ne dà notizia l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In precedenza si erano registrate altre scosse di intensità minore. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 9 km. Attualmente non si hanno notizie di danni a persone o cose. Il tuo browser non supporta il tag ...

La terra trema a Firenze : scossa di magnitudo 4 - 5 nella notte : Forte scossa di terremoto nella notte alle porte di Firenze. Alle 4,37, un sisma di magnitudo tra 4.5 è stato registrato nella zona a nord del capoluogo toscano. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze sta monitorando la situazione. Nel corso della notte, dalle 3,38 alle 3,55 cinque scosse sono state registrate a Scarperia San Piero, una delle quali di magnitudo 3, mentre alle ...

Terremoto in tempo reale oggi - lieve scossa in Puglia - trema la terra a Manfredonia : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una lieve scossa di Terremoto in Puglia. L’evento sismico, di magnitudo 1.6, si è verificato nei pressi di Manfredonia alle ore 11,18. L’epicentro della scossa è stato individuato a una profondità di 14 chilometri dalla crosta terrestre. Il tremolio della terra, oltre a Manfredonia è stato anche avvertito a Mattinata, Monte Sant’Angelo e Carpino, tutti comuni in ...

Terremoto in tempo reale - trema la terra in Campania - scossa a Napoli - paura tra la popolazione : Una scossa di media intensità si è verificata nella notte appena trascorsa in Campania. L’evento sismico, segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, si è verificato alle porte di Napoli. Il Terremoto, di magnitudo 2.8, è avvenuto alle ore 1.17 a una profondità di soli 2 chilometri dalla crosta terrestre. Il comune più vicino all’epicentro dell’evento tellurico è stato Pozzuoli. La scossa è stata sentita ...

Trema la terra a Napoli - scossa avvertita dai cittadini : cosa è successo : La terra in Italia Trema ancora. Una scossa di terremoto, della durata di circa 4 secondi, è stata avvertita nella notte a Pozzuoli, provincia di Napoli, alle 1.17 circa del 6 dicembre. L’Ingv riporta come epicentro a 6 km ad est da Pozzuoli, con magnitudo 2.8, e con una profondità stimata di circa 2 chilometri. L’area indicata è proprio al confine col comune di Napoli, ad Agnano. Il fatto che fosse molto superficiale ha fatto sì che venisse ...

Terremoto in tempo reale - scossa in Sicilia trema la terra a Catania : Un evento sismico di media intensità è stato registrato nella giornata di oggi in Sicilia. Il Terremoto è avvenuto in una zona dove i fenomeni sismici sono molto frequenti nell’area limitrofa al vulcano Etna. Il sisma, di magnitudo 2.8, si è verificato alle ore 17,00 a una profondità di chilometri 20 dalla crosta terrestre. La città più vicina all’epicentro della scossa è stata Bronte. Anche gli abitanti dei seguenti comuni hanno ...

Terremoto in tempo reale - nuove scosse in Campania - la terra trema più volte tra Avellino e Benevento : Diversi avvenimenti sismici in queste ore si stanno ripetendo in Campania, tra le provincie di Avellino e Benevento. L’ultimo Terremoto è avvenuto alle ore 18,41, di magnitudo 2.1. L’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato a una profondità di 9 chilometri dalla crosta terrestre e da un chilometro da Roccabascerana in provincia di Avellino. Solo qualche minuto prima c’era stata una nuova scossa, di magnitudo 2.0, sempre nella ...

Terremoti in Albania : la terra trema ancora - stamani 13 repliche : Non smette di tremare la terra in Albania: secondo l’Istituto sismologico albanese, solo stamattina sono state registrate almeno 13 repliche, con magnitudo fino a 3.9. L’ultima, avvertita poco prima delle ore 13, è stata localizzata a 2 km a nord di Durazzo, ad una profondità di 27 km. L'articolo Terremoti in Albania: la terra trema ancora, stamani 13 repliche sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in tempo reale nuova scossa in Toscana - trema la terra a Siena : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato un evento sismico in Toscana. Il Terremoto, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle ore 0,14 di oggi. L’epicentro della scossa è stato segnalato a una profondità di 5 chilometri dalla crosta terrestre e a un chilometro da Radicofani un piccolo paesino in provincia di Siena. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati i seguenti: Abbadia San Salvatore, ...

Albania - la terra continua a tremare : nuova scossa di terremoto avvertita a Durazzo [DATI e MAPPE] : nuova scossa di terremoto avvertita in Albania, a Durazzo, questa mattina alle 07:04. Secondo il Centro Euro-Mediterraneo si è trattato di un evento magnitudo 4.2 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato a 17 km ovest da Mamurras e 36 km nordovest da Tirana, a una profondità di circa 10 km. L'articolo Albania, la terra continua a tremare: nuova scossa di terremoto avvertita a Durazzo [DATI e MAPPE] sembra essere il primo ...

Terremoto Albania : 49 morti e 750 feriti - la terra continua a tremare : Sempre più tragico il bilancio delle vittime in Albania, a seguito del Terremoto di martedì scorso: i media locali riportano 49 morti e 750 feriti, e la terra continua a tremare. Tra le vittime anche una mamma con i suoi tre figli, di cui due gemelli, morti sotto le macerie a Durazzo. L'articolo Terremoto Albania: 49 morti e 750 feriti, la terra continua a tremare sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in tempo reale - scossa in Puglia - trema la terra a Gravina in provincia di Bari : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnato una scossa di Terremoto avvenuta qualche minuto fa in Puglia. L’evento sismico, di magnitudo 1.9, è stato localizzato a soli 7 chilometri da Gravina di Puglia in provincia di Bari. Il Terremoto è avvenuto alle ore 21.59 a una profondità di chilometri 7 dalla crosta terrestre. La lieve scossa è stata avvertita a Poggiorsini e Altamura in provincia di Bari e a Irsina ...

Terremoto in Calabria - due scosse di magnitudo 3 : la terra continua tremare al largo di Scalea : Due nuove scosse di Terremoto di magnitudo 3 e 3.2 hanno colpito oggi la zona di mare la largo della provincia di Cosenza, in Calabria. È la stessa zona al largo di Scalea dove da settimane ormai è in atto un vero e proprio sciame sismico con continue scosse, in alcuni casi anche oltre magnitudo 4.continua a leggere

Terremoto oggi - ultime notizie fortissima scossa in Grecia - la terra trema a Creta : Una fortissima scossa è stata segnalata nella mattinata di oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a Creta in Grecia. L’evento sismico, di magnitudo 6.0, è avvenuto alle 8,23 di stamane. L’epicentro è stato localizzato in mare a pochi chilometri da Creta a una profondità di 20 chilometri. Il Terremoto è stato sentito nell’isola di Creta e nella Grecia del sud. Non si hanno al momento notizie di cosa possa aver ...