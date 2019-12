Grande Fratello Vip 2020 | svelati anche i primi due concorrenti uomini

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Si arricchisce ogni giorno di nuovi dettagli, l’attesissimoVip. Dopo un lungo periodo dominato da indiscrezioni e auto proposte più o meno infondate, è lo stesso profilo social del reality a dare le prime informazioni ufficiali; il lavoro portato avanti da Alfonso Signorini sembra aver pagato, ed ecco che in pochi giorni una serie diufficiali hanno trovato posto nelle file di Canale 5. Dopo le prime anticipazioni degli scorsi giorni, via Instagram sono dunque arrivati due nuovi volti ad arricchire le file. Con questi, 5 deiufficiali sono definitivamente. Dopo Rusic, Alberti ed Elia, ilVip si arricchisce di due nuovi volti ufficiali: Antonio Zequila e Aristide Malnati A prendere parte alVip saranno dunque due volti noti del mondo dei reality Mediaset. Come comunicato da alcuni post sibillini ...

