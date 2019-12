Generale Ciceri premia Carabinieri in servizio e congedo

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma – Questa mattina, il Vice Comandantedell’Arma e Comandante Interregionale“Podgora”,di Corpo d’Armata Ilio, si e’ recato in visita al Comando LegioneLazio. Ricevuto nella caserma di Piazza del Popolo dal Comandante della Legione,di Brigata Marco Minicucci, l’alto ufficiale ha incontrato lo Stato Maggiore e il personale della sede, con una delegazione di ogni Comando Provinciale della regione, la Rappresentanza Militare e una delegazione dell’Associazione Nazionale. Nel corso della visita, ilha consegnato importanti riconoscimenti e ricompense a militari ined inche si sono distinti in operazioni didi rilievo investigativo o nel fronteggiare particolari situazioni di pericolo per l’incolumita’ fisica di ...

AnsaMarche : Cc,gen.Ciceri in visita a Legione Marche. Vice comandante generale Arma a Ancona - viveremarche : Carabinieri: ad Ancona la visita del vice comandante generale dell'Arma Ilio Ciceri -