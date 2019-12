Fico protesta col Governo | Intollerabile il ritardo sulla manovra | così tempi

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Ildeve capire che lava mandata alle Camere neiprevisti. Se andiamo troppo oltre il tempo previsto, il tempo per l’esame diventa pochissimo e ci troviamo in questa situazione che non è tollerabile”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, durante il tradizionale scambio di auguri con l’Asp.ha ricordato di aver scritto alla presidente del Senato proprio su questo problema e con “la presidente Casellati condividiamo e vogliamo far rispettare le prerogative del parlamento. Ci deve essere un cambio di passo, anche se il problema era presente anche in altre legislature”.I precedenti delle due letture. Nel 1988, le Camere, con la riforma dei regolamenti parlamentari, stabilirono di evitare che sulle leggi di Bilancio ci si potesse esprimere con il voto segreto. Ma è del 1996 la decisione del...

