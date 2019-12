Circo El Grito e Wu Ming 2 in prima nazionale dal 12 dicembre al Teatro Vascello con

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Un tendone stracolmo di poesia e fantasia. Merce rara in questo periodo…” Rolling Stone Magazine “L’Uomo Calamita, l’ultima frontiera del” Il Corriere della Sera “È ilEl, rivelazione degli ultimi anni, in grado di collezionare «tutto esaurito» e richiamare folle” La Stampa Un supereroe assurdo che combatte l’assurdità della guerra, tra funambolismi del corpo e della lingua, in uno spettacolo che fonde i gesti di un circense con le frasi di un racconto e le note di uno spartito.Ele WuFoundation incrociano nuovamente i loro percorsi ne “L’Uomo Calamita”, straordinario spettacolo dicontemporaneo, illusionismo, musica e letteratura scritto e diretto da Giacomo Costantini, che debutta ingiovedì 12alle ore 21 ale in replica fino a domenica 15(venerdì 13 alle ore 21, ...

