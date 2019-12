Clima, Unicef: 503 Mln bimbi a rischio

: 503MlnAllarmanti i dati diffusi dall'in occasione della Conferenza Onu sui cambiamentitici Cop 25 di Madrid. 503 milioni di bambini vivono in zone ad altissimodi inondazioni, a causa di eventi meteorologici estremi. Inoltre, 160mln divivono in zone con alti livelli di siccità ed entro il 2040 un bambino su 4 vivrà in zone a stress idrico. L'infanzia è colpita anche dall'inquinamento atmosferico: 17 mln di bambini con meno di un anno di età vivono in aree in cui i livelli di PM 2.5 superano di 6 volte i limiti Oms(Di domenica 8 dicembre 2019)