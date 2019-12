Al Parma bastano Kucka e Sepe per espugnare Marassi | Samp | Ko e tanti rimpianti FOTO

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) Rammarico per i liguri, cinismo ed esaltazione per i ducali:doria-è tutto qui. Vincono i ragazzi di D’Aversa di misura, con una zuccata disu angolo al 21′. Classica partita sporca, classica vittoria sporca. Tanto equilibrio ad inizio gara, le squadre si studiano e nessuno affonda. Come spesso accade, il calcio piazzato fa la differenza:salta più in alto di tutti su corner e beffa Audero. 0-1 e ancora 70 minuti da giocare, avranno pensato i ragazzi di Ranieri. 70 minuti, però, in cui non riescono a sfondare il muro emiliano: ci provano in, da Murru a Ramirez passando per Gabbiadini (traversa). Poi l’episodio arriva anche da parte locale, ma non viene sfruttato a dovere. Dermaku atterra Quagliarella, lo stesso capitano si presenta dal dischetto ma si fa ipnotizzare da. Sulla ribattuta Jankto la riprende e serve nuovamente ...

