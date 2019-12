Traffico Roma del 07-12-2019 ore 10 | 30

romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019)RALLENTATO PERINTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO. SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI POSSIBILI RALLENTAMENTI INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALTEZZA DI VIA MELCHIADE PAPA, UN ALTRO INCIDENTE SEGNALATO IN VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITà DI VIA GIOVANNI FABBRONI. A PRIMAVALLE MANIFESTAZIONE IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I PARTECIPANTI IN CORTEO PERCORRERANNO VIA MATTIA BATTISTINI FINO ALLA FERMATA DELLA METRO. CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE IN VIA MARCIANISE, PER L’INTERA GIORNATA CHIUSO IL TRATTO TRA VIA AQUILONIA E VIALE PARTENEPE. GRANDE ATTESA PER LAZIO JUVENTUS, IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’OLIMPICO. LE MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO ITALICO SCATTERANNO DAL POMERIGGIO. RICORDIAMO LO ...

