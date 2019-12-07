Traffico Roma del 07-12-2019 ore 10:30 (Di sabato 7 dicembre 2019) Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO. SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI POSSIBILI RALLENTAMENTI INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALTEZZA DI VIA MELCHIADE PAPA, UN ALTRO INCIDENTE SEGNALATO IN VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITà DI VIA GIOVANNI FABBRONI. A PRIMAVALLE MANIFESTAZIONE IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I PARTECIPANTI IN CORTEO PERCORRERANNO VIA MATTIA BATTISTINI FINO ALLA FERMATA DELLA METRO. CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE IN VIA MARCIANISE, PER L’INTERA GIORNATA CHIUSO IL TRATTO TRA VIA AQUILONIA E VIALE PARTENEPE. GRANDE ATTESA PER LAZIO JUVENTUS, IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’OLIMPICO. LE MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO ITALICO SCATTERANNO DAL POMERIGGIO. RICORDIAMO LO ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Nomentana rallentamenti fra Via Giangiorgio Trissino e Viale Kant > Centro #luceverde #Lazio -
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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09:00 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09:00 RomaDailyNews
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09 : 30: Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO. SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI POSSIBILI RALLENTAMENTI INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALTEZZA DI VIA MELCHIADE PAPA, UN ALTRO INCIDENTE SEGNALATO IN VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITà DI VIA GIOVANNI FABBRONI. A PRIMAVALLE MANIFESTAZIONE IN VIA ADELINA ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09 : 00: Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI. A PRIMAVALLE POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 08 : 30: Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI. A PRIMAVALLE POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 07 : 30: Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO, AL MOMERNTO Traffico SCORREVOLE. SULLA VIA FLAMINIA PRUDENZA PER INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DI PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO. LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 20 : 00: UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO NOMENTANA A24. SIAMO IN CARREGGIATA INTERNA. Traffico INVECE SUL TRATTO DI RACCORDO PONTINA APPIA A SEGUITO DI INCIDENTI DISAGI SULL’APPIA E SULLA VIA TUSCOLANA. SULL’APPIA INCIDENTE PRIMA DI VIA DELLE CAPANNELLE VERSO IL RACCORDO. ANCHE SULLA TUSCOLANA INCIDENTE VERSO FUORI Roma ALL’ALTEZZA DELL’ANAGNINA. SULLA NOMENTANA POTREBBE ANCORA PROVOCARE RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE TRA VIALE ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 19 : 30: DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA NOMENTANA TRA VIALE XXI APRILE E LA TANGENZIALE. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA VASI. SU CORSO FRANCIA UN INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE E LA VIA FLAMINIA RALLENTA IL Traffico. INCIDENTE IN ZONA GROTTA PERFETTA. DISAGI IN VIA CALDERON DE LA BARCA. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE JONIO. IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER RAMI PERICOLANTI. SULLA TUSCOLANA Traffico, DISAGI, IN ...
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