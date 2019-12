Sony brevetta un controller retrogaming per PS5

gamerbrain

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito alla registrazione di molteplici brevetti depositati da, legati a tecnologie che potrebbero essere utilizzate su Playstation 5. Dopo gli SSD per espandere la memoria della console, arriva undal design, il quale riporta i tipici pulsanti Playstation correlati di un piccolo Display.un misteriosoCome potete vedere dal brevetto in basso, che è stato renderizzato da Let’s Go Digital, ilin questione presenta un mini display, una croce direzionale, 4 pulsanti, 2 dorsali e lo switch per accendere e spegnere il dispositivo. Attraverso ilè possibile accedere a servizi e funzionalità varie, come la possibilità di scaricare e giocare alcuni minigiochi, controllare le email, visualizzare le immagini o riprodurre i video, ...

