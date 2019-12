Silent Hill | dominio web in vendita

eurogamer

(Di sabato 7 dicembre 2019) Konami non sembrerebbe più interessata aldi. Come possiamo vedere, infatti, ilweb del celebre franchise è stato messo in, ed il prezzo è di ben 9.853 dollari.Ilin.com, ed è acquistabile fin dalla scorsa estate, ma solamente adesso i media sembrano essersene accorti. E' dunque chiaro che Konami non sia minimamente interessata al rinnovo di questo, il che in effetti sembrerebbe strano. Quello diè infatti un brand iconico della casa nipponica, per quanto ultimamente caduto in disuso.Non sembra dunque esserci alcuna volontà per il proseguimento di questo franchise, tanto che pure ilweb è stato messo in. Cosa ne pensate?Leggi altro...