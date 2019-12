Salute | uomo riceve un testicolo dal suo gemello | potrà procreare

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Incredibile trapianto eseguito a Belgrado, in Serbia, da un team internazionale di chirurghi: undi 36 anni nato senza testicoli ha ricevuto una ghiandola dal fratello, nel corso di una delicata operazione durata 6 ore, riporta il ‘New York Times’. Si tratta del terzo trapianto al mondo di questo tipo i primi due furono eseguiti 40 anni fa a St. Louis, anche in quel caso fra gemelli identici. L’operazione ha lo scopo di assicurare al paziente una produzione di testosterone più stabile rispetto ai farmaci che si possono assumere quando si hanno problemi di questo tipo. Ma soprattutto di tentare di renderlo fertile e capace di generare figli, ha spiegato Dicken Ko, chirurgo urologo e professore alla Tufts University School of Medicine di Boston, che è volato a Belgrado per partecipare alla procedura guidata da Miroslav Djordjevic, dell Mount Sinai ...

