Milano | va a fuoco una coperta elettrica | morta una 88enne

thesocialpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tragedia a, dove un’anziana signora ha perso la vita in seguito ad un incendio scoppiato tra le mura domestiche. Inutili i tentativi di soccorso della badante, che era in casa con la signora che purtroppo non ce l’ha fatta. Per i Carabinieri, il caso sarebbe un’incidente. L’incendio causato da unaÈ successo questa mattina alle 10 in piazza Sant’Agostino, a. I vicini di casa dell’anziana signora, che le fonti riportano come originaria di Trieste ma da molti anni a, hanno sentito delle grida provenire dalla sua abitazione, quindi hanno chiamato i soccorsi.All’arrivo, la tragica s: nell’appartamento della donna era scoppiato un incendio, secondo i primi rilevamenti e testimonianze scaturito da unache la donna aveva addosso. Le fiamme hanno avvolto la donna, costretta a letto per via di problemi di salute, e non ...

Italia_Notizie : Coperta elettrica va a fuoco: muore anziana - zazoomblog : Coperta elettrica prende fuoco muore anziana a Milano - #Coperta #elettrica #prende #fuoco - Ale_De_Chirico : Coperta elettrica va a fuoco: muore anziana -