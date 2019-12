Mattino | Milik potrebbe rientrare addirittura ad inizio 2020

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Non è semplice a quanto pare la situazione di. L’attaccante polacco sembrava sulla via della guarigione, forse in grado dianche oggi a Udine, quando poi tutto è peggiorato ancora. Una brutta tegola ovviamente per il Napoli che non riesce ad averlo con continuità in questa stagione. Secondo quanto riporta illa sua condizioneessere più grave del previsto e far slittare il suo rientroa gennaio A tirarsi fuori perché il dolore muscolare all’inguine non va via è ancora una volta. Sembrava vicino il suo rientro ma invece nel pomeriggio di venerdì è arrivato un nuovo altolà . Nulla da fare. Il dolore non è sparito e il polacco teme di correre rischi inutili che possano ancor di più aggravare la sua situazione. E dunque, pur allenandosi, non si sente pronto ad affrontare una partita vera. Si è fatto assistere anche fuori Napoli ...

