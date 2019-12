Fabrizio Corona esce dal carcere | sconterà la pena in un istituto di cura

today

(Di sabato 7 dicembre 2019) Le relazioni psichiatriche dell'équipe di San Vittore hanno segnalato il patologico progredire di disturbi della personalità...

fattoquotidiano : Fabrizio Corona lascia il carcere. Il giudice: “Deve curare una patologia psichiatrica”. Sconterà la pena in un ist… - giambarombi : Milano, Fabrizio Corona lascia il carcere e va in un istituto di cura - santarosalba : RT @IlPaoloGiordano: Fabrizio Corona lascia per l’ennesima volta il carcere ma molti non hanno ancora lasciato l’abitudine di chiamarlo fot… -