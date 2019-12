Diversi feriti in uno scontro tra un bus di Atm e un camion dei rifiuti a Milano 

agi

(Di sabato 7 dicembre 2019)tra un autobus dell'Atm e un mezzo dell'azienda diAmsa questa mattina a Milano. L'incidente ha coinvolto una ventina di persone. Un uomo è stato portato all'ospedale in arresto cardiaco. Vi sono altre 4 persone in codice giallo e 12 pazienti da valutare. Inoltre il conducente di un mezzo è rimasto incastrato nell'abitacolo rimanendo però cosciente. Il Soreu ha dichiarato la maxi emergenza, sul posto si sono presentate ambulanze automediche e mezzi dei Vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto alle 8.09 sulla circonvallazione ovest, all'incrocio tra via Ergisto Bezzi e via Marostica.

