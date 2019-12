Clima | emissioni globali in salita nel 2019 | in Europa cala il carbone | ma più petrolio e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ledi carbonio continuano a crescere, anche se con un ritmo più lento. I dati del rapporto annuale Global Carbon Budget, pubblicati in occasione della Cop25 Unfccc in corso a Madrid da Naturete Change, Earth System Science Data ed Environmental Research Letters non sono una buona notizia per una serie ragioni. Intanto perché, secondo le stime, lederivanti dai combustibili fossili e dall’industria dovrebbero raggiungere entro la fine deli 36,8 miliardi di tonnellate (GtCO2) e mai nella storia sono state così alte. Non consola il fatto che, rispetto ai livelli del 2018, l’aumento sia dello 0,6 per cento (la forchetta di previsione va dal -0,2 al +1,5 per cento), mentre lo scorso anno era stato del 2,2 per cento. Una crescita che non si registrava da sette anni. Non consola perché, come ricordato dallo studio ‘Emission Gap’ dell’Unep ...

