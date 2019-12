Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 14 | 10

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)dailynews radiogiornale idrolati raccolto dalla redazione da Vitale si continua a trattare sulla manovra con la maggioranza di nuovo riunita questa mattina per trovare un accordo in particolare sulla plastica il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo un vertice serale che non è servito uscire dallo stallo assicurato che il clima è buono Ma il libere d’Italia arriva Matteo Renzi per vedo una crisi di governo al 50% litigano su tutto ci sta che si voti è un pessimista cosmico ribadito a stretto giro il le prede le Cambiamo argomento andiamo all’estero e di 4 morti il bilancio della sparatoria tra alcuni banditi la polizia venuto in Florida dopo una rapina un lungo inseguimento le vittime secondo i media locali sarebbero due dei rapinatori notice furgone UPS per ha preso in ostaggio E il guidatore di un’autorità stato colpito da un proiettile la cronaca una ...

OfficialASRoma : ?? Nelle ultime 12 sfide a San Siro sono arrivati tre successi per parte e sei pareggi 10 curiosità in vista di… - agorarai : ??Ultime notizie dalla Politica - Renzi smentisce incontro con Salvini a casa di Verdini - Di Maio, alleanza con PD… - OfficialASRoma : ?? Nicolò Zaniolo ha preso parte attiva a sei gol nelle ultime sei partite nelle competizioni europee con la Roma co… -