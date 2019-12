Paratici su CR7 | ' Altro che finito | non mi fate ridere | rimarrà alla Juventus? Certamente'

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sarà un weekend importante in Serie A, soprattutto per Inter e, che dovranno affrontare due delle squadre più in forma del campionato, rispettivamente Roma e Lazio. I bianconeri soprattutto sono chiamati a riscattare la prova non di certo esemplare contro il Sassuolo e che ha messo in evidenza un Cristiano Ronaldo non ancora in forma dopo il problema al ginocchio che lo ha condizionato nell'ultimo mese. Proprio il portoghese è stato al centro delle notizie mediatiche in riferimento soprattuttoconsegna del Pallone d'Oro avvenuta lunedì 2 dicembre e vinto da Messi, mentre Cristiano Ronaldo si è dovuto accontentare del terzo posto, preceduto anche dal difensore centrale Van Dijck. E a proposito del verdetto deciso dgiuria dei giornalisti che votano per il Pallone d'Oro, si è espresso anche il direttore sportivo dellaFabio, criticando l'assegnazione di ...

