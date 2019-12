Morto Mario Sossi, fu sequestrato da Br

Si è spento a Genova l'ex magistrato e politico. Aveva 87 anni. Nel 1974 fudalle Brigate Rosse per oltre un mese. Ligure, fu pubblico ministero nel processo al Gruppo XXII ottobre,organizzazione della sinistra extraparlamentare entrata poi nella lotta armata. Dopo essere andato in pensione, fu candidato con Alleanza Nazionale e più tardi,nel 2009 alle europee come indipendente nelle liste di Forza Nuova.(Di venerdì 6 dicembre 2019)