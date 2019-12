Inter-Roma 0-0 | Serie A calcio 2019-2020 | pareggio a reti bianche a San Siro | primato a

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Si conclude con unil primo big-match e anticipo del programma della quindicesima giornata ditra. A Sani nerazzurri di Antonio Conte soffrono nel primo tempo, crescono nel secondo ma non riescono a segnare consentendo così alla Juventus (impegnata acon la Lazio) la possibilità di tornare in vetta alla classifica in caso di successo. Buonissima prestazione per la, che si porta momentaneamente al quarto posto in solitaria con un punto di vantaggio sul Cagliari e quattro sull’Atalanta. Dopo una prima fase di studio è l’ad avere la prima occasione al 7′ con Lukaku che non approfitta al meglio di un errore in disimpegno di Veretout facendosi deviare ind’angolo la sua conclusione da Mirante, ma in generale lafa la partita gestendo il possesso palla e costringendo i padroni di ...

