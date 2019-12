Guglielmo e Stéphanie di Lussemburgo aspettano il primo figlio

vanityfair

(Di venerdì 6 dicembre 2019)die la principessadie la principessadie la principessadie la principessadie la principessadie la principessadie la principessadie la principessadie la principessaCicogna in arrivo nel Granducato.die la principessa, infatti, sono in attesa del loro. «Le loro altezze reali sono felici di annunciare la notizia e condividerla con enorme gioia», si legge sul comunicato ufficiale pubblicato sui social insieme ad una tenera foto della coppia, lui in giacca blu e lei con un abito celeste. «La nascita è prevista per maggio»., 38 anni appena ...