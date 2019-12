Google Stadia | Il negozio digitale è disponibile su PC via browser

gamerbrain

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il 19 Novembreha aperto i battenti della sua piattaforma Gaming ““, nonostante sia accessibile solo per coloro che hanno acquistato il pacchetto fondatore. Attualmenteè povera in contenuti e funzionalità, nulla che non possa essere risolto attraverso degli aggiornamenti nel corso del tempo. Fino ad oggi ilper acquistare e riscattare i giochi era accessibile solo via Mobile, a quanto pare però le cose sono cambiate perchènelle ultime ore lo ha resoanche da PC viailanche su PC Stando a quanto segnalato dagli utenti su Reddit,ha iniziato a renderegradualmente a tutti gli utenti, la possibilità di accedere alanche via PC attraverso il. Visitando il sito ...

