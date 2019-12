E’ morto il luogotenente Gianfranco Cortese | “Un errore di pochi centimetri”

meteoweek

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ancora una tragedia sulle stade emiliano romagnole, un uomo travolto da un mezzo pesante mentre era in bicicletta. Tragico incidente stradale ad Imola nella giornata di ieri., cinquantenne, è stato travolto da un camion lungo via Casola Canina, mentre, in compagnia di alcuni amici era impegnato in una escursione in bicicletta. Saranno i … L'articolo E’il: “Undicentimetri” proviene da www.meteoweek.com.