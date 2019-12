D’Urso | “Finita con ex perché non voglio convivere” | Nardi | “Le ho chiesto io di vivere

forzazzurri

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Potrebbe stare accadendo qualcosa tra Filippoe Barbara. I due, già beccati in vacanza insieme quest’estate, avevano smentito di stare insieme. Eppure, incrociando le loro ultime dichiarazioni, peraltro rilasciate a poca distanza l’una dall’altra, emerge un quadro che sembrerebbe suggerire la nascita di un’amicizia speciale, forse già interrotta. Intervistato dal settimanale Nuovo, l’ex concorrente fumantino del “Grande Fratello” ha parlato del rapporto speciale che vive con la conduttrice: Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Questo è certo. Se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notteha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla. La proposta di ...

