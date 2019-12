“C’è un pacco per vostro nipote” | ancora truffe agli anziani nel Sannio

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – Truffatori in azione nel. E’ accaduto a San Bartolomeo in Galdo dove una signora di 88 anni, ieri sera, è stata truffata da due uomini i quali, spacciandosi per corrieri, chiedevano all’anziana di aprire la porta per consegnare unal nipote. I malfattori hanno però estorto con l’inganno il denaro alla donna, l’intera somma in contanti che possedeva in casa, per poi darsi alla fuga. I due uomini sono stati denunciati presso il Comando dei Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo. L'articolo “C’è unpernipote”,nelproviene da Anteprima24.it.

