Ancestors | The Humankind Odyssey è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Private Division e Panache Digital Games annunciano oggi l’arrivo di: Thesu4,4 Pro e sulla famiglia di consoleOne, compresaOne X.: Theè un gioco di esplorazione e sopravvivenza in terza persona di Panache Digital Games, lo studio di sviluppo indipendente co-fondato nel 2014 da Patrice Désilets, direttore creativo originale di Assassin’s Creed. Già rilasciato per PC nell’agosto del 2019,: Theè stato definito “davvero unico” da Comicbook.com e “tanto coinvolgente quanto letale” da Screen Rant.: Thesi apre all’alba dell’umanità e ti affida il monumentale compito di assicurare la ...

