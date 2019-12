Tumori | Olivicoltori al fianco di AIRC | “Un extra per la ricerca” arriva nel palermitano

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Appuntamento anche in provincia di Palermo, questo fine settimana, per l’iniziativa che vede insieme Fondazionee glidi Cia-Agricoltori italiani e Italia Olivicola per il progetto ‘Unper la ricerca’. L’iniziativa è pensata per sostenere il lavoro dei 5mila ricercatorie valorizzare il prodotto principe della dieta mediterranea, l’oliovergine d’oliva. L’appuntamento è per sabato e domenica prossimi alla cooperativa Trinacria Agricola, in contrada Barbarino a Borgetto. Per ogni bottiglia o lattina di olio novello distribuita in questi due giorni, le aziende destineranno 2 euro ai progetti di Fondazione. Inoltre, per fare un regalo buono e sano per il prossimo Natale, su shop..it sono già disponibili confezioni regalo di bottiglie da 500 ml di oliovergine 100 per cento italiano estratto a ...

