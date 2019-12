Strage di Corinaldo | Paolo | “Devo sopravvivere per i miei figli”

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019)Curi ricorda (in un racconto per Fanpage) la moglie Eleonora Girolimini morta nelladi: la donna di 39 anni perse la vita insieme ad altri 5 minorenni. I due coniugi avevano accompagnato la figlia di 12 anni al concerto di Sfera Ebbasta che si sarebbe svolto nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018. Ad un anno di distanzaricorda cosa è accaduto la notte in cui ha perso la moglie. Ad oggi, infatti, “ho dovuto riorganizzare completamente la mia vita – ha confessato l’uomo -. Sono da solo con 4 figli e non posso permettermi di crogiolarmi nel dolore”. Nella giornata della tragedia, inoltre, “festeggiavamo 11 anni di matrimonio ha raccontato-, ma stavamo insieme da 16 anni. Eravamo migliori amici. Quando eravamo insieme non mi spaventava niente. E ora devoper ifigli“., il ...

zazoomnews : Strage Corinaldo Paolo e la morte della moglie: “Ero fuori di testa ora voglio giustizia” - #Strage #Corinaldo… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: A un anno dalla strage in discoteca a Corinaldo, dove morirono cinque adolescenti e una mamma, il padre di una delle vittime ch… - infoitestero : Corinaldo, il docufilm in tv a un anno dalla strage -