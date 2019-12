Spara e uccide il figlio di 9 anni durante una battuta di caccia

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tragedia nella contea di Orangeburg: Colton Williams, un bambino di appena 9, è mortounadialla lepre con il padre. Il piccolo,la giornata del Ringraziamento, si sarebbe recato insieme a papà in un bosco. Improvvisamente e forse per errore sarebbe stato colpito da un colpo di fucileto proprio dal padre. Il piccolo è morto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportare. Da quanto si apprende la sua morte ha gettato nello sconforto l’intera famiglia ma anche la scuola e i compagni di classe. Colton è stato ricordato da tutti come un bambino in gamba e generoso. Morto indiLa contea di Orangeburg, nella Carolina del Sud, Stati Uniti, è stretta intorno alla famiglia del piccolo Colton Williams. Nel giorno del Ringraziamento, il bambino di soli 9, era andato con il padre in unadi. Purtroppo, ...

