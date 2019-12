notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tragedia sfiorata in Thailandia, dove seisono rimaste leggermente ferite dopo essere state scaraventate in aria al culmine della rotazione di unachiamata “Lopburi Winter”. SeiAlmeno cinque i bambini rimasti leggermente feriti sabato scorso, dopo essere stati sbalzatida unain occasione di una fiera nella provincia thailandese di Lopburi. In base a quanto si evince dai media locali, al culmine della rotazione delladenominata “Lopburi Winter”, ladinon ha funzionato come avrebbe dovuto, finendo per scaraventare in aria sei. Tra queste cinque ragazzini con età compresa tra i 12 e i 15 anni. Fortunatamente lecoinvolte nell’incidente non hanno riportato gravi ferite. In base alla ricostruzione dei fatti, sembra che lain questione abbia ...

notizieit : Si apre barra di sicurezza: sei persone sbalzate fuori dalla giostra - EllySweetness : @sbaucc Prova a vedere così: File>Opzioni ( è l'ultima voce) ti si apre una finestra. Clicca su Personalizzazione b… -