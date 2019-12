Scienziati cinesi sostengono di aver scoperto l’elisir di lunga vita | “Vivremo fino a 120

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Per tutta la storia, glisono stati alla ricerca dell’”elisir di”, ma la maggior parte di loro non ha avuto a che fare con i social media, come successo nel caso di un gruppo di dottori di medicina tradizionale cinese. Oltre 20 di questi dottori hanno sviluppato un “elisir della longevità” che, secondo loro, potrebbe far vivere le personea 120 anni. Tutta la storia è nata dopo che una foto, che mostrava i dottori preparare il miscuglio davanti ad un cartello per l’”elisir della longevità”, è ampiamente circolata sui social media. Si possono vedere i dottori, tutti con il camice bianco addosso, stare in piedi intorno a due grandi pentole, mentre una di loro sembra mescolare l’intruglio. Il cartello giallo e rosso dietro di loro recita: “I dottori dei villaggi di Binyang, Guangxi, presentano la bevanda della longevità. Non è un mito per gli umani ...

