Roaming mare,Antitrust apre istruttoria

L'ha avviato tre procedimenti istruttori nei confronti di Telecom Italia, Wind Tre e Vodafone Italia per presunte pratiche commerciali scorrette riguardo alla fornitura non richiesta del servizio dimarittimo. Si tratta dell'addebito ai clienti dei costi per la fruizione del servizio di comunicazione mobile a bordo delle navi,senza adeguata informativa e richiesta da parte dei clienti.Ilmarittimo consente ai passeggeri di usufruire dei servizi anche in assenza di copertura della rete terrestre.(Di giovedì 5 dicembre 2019)