Renzi contro i pm del caso Open I togati del Csm chiedono l’apertura di un procedimento

lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Dopo giorni di polemiche, idel Consiglio superiore della magistratura, insieme al laico del M5S Fulvio Gigliotti, sono scesi in campo sulcriticando aspramente le parole di Matteo. Come si legge nella nota dei consiglieri, all’indomani delle perquisizioni ai finanziatori della fondazione, organizzatrice della Leopolda e sostenitrice della scalata alla politica di Matteo, l’ex premier aveva tuonato: “Penso che siamo in presenza di un vulnus, di una ferita al gioco democratico”. Una frase che non è andata giù alle toghe italiane e che è finita nella lettera di denuncia con cui i consiglieri del Csmal Comitato di presidenza di intervenire aprendo una difesa dei magistrati fiorentini, in particolare del procuratore capo Giuseppe Creazzo più volte finito nel mirino di. Secondo i consiglieri, le dichiarazioni dell’ex premier sono da ...

Linkiesta : Ricordate i giornali di destra che fino a due mesi fa si accaloravano per la cospirazione #Renzi #Obama via profess… - Agenzia_Italia : #ItaliaViva pronta a votare con #ForzaItalia contro la riforma della #prescrizione. 'Stare insieme non è un obbligo… - ilfoglio_it : @matteorenzi contro la giustizia show: “Se non volete guai non finanziate Italia viva”. L'ex premier sulle perquisi… -