newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sparatoria nella basedi. Duecivili che lavoravano per il Dipartimento Difesa. Il soldato che ha sparato si è suicidato. HAWAII – Undella Marina americana ha aperto ilnella base di, alle Hawaii, uccidendo due persone e poi si è tolto la vita. Le due, ha riferito l’esercito Usa, sono morte in seguito alle ferite riportate. Nella sparatoria anche un’altra persona è rimasta ferita. Lesono tutti civili che lavorano per il dipartimento della Difesa.alle Hawaii Il Dipartimento americano ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. Un testimone anonimo ha dichiarato a News Now di aver sentito gli spari e di aver visto l’assalitore togliersi la vita. https://www.youtube.com/watch?v=3kX2Y1ZH9fY, vicino l’anniversario L’incidente ...

NewsMondo1 : Pearl Harbor, militare apre il fuoco e fa due vittime. L’autore del gesto si è poi suicidato - francoserpico : Marinaio spara e uccide due civili a Pearl Harbor, poi si suicida - HebrewIbrahim : RT @HuffPostItalia: Marinaio spara e uccide due civili a Pearl Harbor, poi si suicida -