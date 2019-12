LIVE – Cagliari-Sampdoria 0-0

newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Coppa Italia, i risultati del quarto turno. Fiorentina senza problemi, avanti con fatica Cremonese e Genoa. Out Ascoli ed Empoli. ROMA – Coppa Italia, i risultati del quarto turno. Avanti senza problemi la Fiorentina che, trascinata da un Benassi in grande forma, supera 2-0 il Cittadella. La Cremonese si regala Lazio battendo l’Empoli mentre il Genoa in rimonta supera 3-2 l’Ascoli. Il colpo è stato firmato dal Perugia che ha vinto a Sassuolo. Bene SPAL e Udinese. Coppa Italia, il resoconto del quarto turno Di seguito il resoconto completo del quarto turno di Coppa Italia0-0 Marcatori: Parma-Frosinone 2-1, decide Hernani nel finale Marcatori: 20′ Siligardi (P), 71′ Trotta (F), 90’+2 Hernani (P) Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella Giu; Hernani, Brugman, Barillà (63′ Kucka); ...

FlavianoMorini : RT @BCC1920: Live - Segui la diretta di Cagliari-Sampdoria #CagliariSamp - BCC1920 : Live - Segui la diretta di Cagliari-Sampdoria #CagliariSamp - CParlando : CORRIERE RAZZISTA, IBRA AL MILAN + CAGLIARI-SAMPDORIA LIVE REACTION! -