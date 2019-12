Ecco i giovani «choosy» | su 13 selezionati al concorso per operatori ecologici a

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) 110 e lode in ingegneria edile, 110 e lode in economia e gestione dei servizi turistici, 110 in marketing. E poi 110 in ingegneria dei sistemi edilizi, 108 in scienze dell’educazione, e altre ottime votazioni in diversi indirizzi accademici. Sono queste le specifiche dei vincitori del bando pera Barletta, in Puglia, emanato dalla Barletta Servizi Ambientali S.p.A alla Sezione Pubblica, e riservato a 13 candidati. A vincere sono stati 9 laureati e 4 diplomati, ragazzi e ragazze nati tra il 1980 e il 1996. Ragazzi e ragazze che hanno bisogno di lavoro, ché di lavoro c’è bisogno per vivere.estremamente qualificati in fila in una graduatoria impietosa: un elenco che restituisce la fotografia di una realtà che è ben altro di quella descritta dai politici dell’ultima decade, che hanno dipinto le nuove generazioni come ...