lastampa

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) «In Israele, in una clinica privata super specializzata di Tel Aviv, sono disposti a tentare una cura, ma servono 500mila euro»

albertoinfelise : RT @LaStampa: Un crowdfunding per aiutare Deborah???????, la mamma di Foligno affetta da un tumore - BolzanLuca : RT @LaStampa: Un crowdfunding per aiutare Deborah???????, la mamma di Foligno affetta da un tumore - LaStampa : Un crowdfunding per aiutare Deborah???????, la mamma di Foligno affetta da un tumore -