Roma | settimana decisiva per l’ingresso di Friedkin

Nicoletta Romanoff si sposa di nuovo alle Maldive - è il secondo matrimonio in una settimana : “Repetita Iuvant”: sono bastate una didascalia esplicativa e qualche foto a Nicoletta Romanoff per cogliere di sorpresa i suoi follower, per la seconda volta in appena una settimana. Volata alle Maldive con il marito Federico Alverà dopo le nozze a sorpresa celebrate in Toscana il 23 novembre, l’attrice ha scelto di sposarsi per la seconda volta. Questa volta si è trattato di una cerimonia intima e informale, celebrata sulla spiaggia a ...

Valeriani : o Roma decide entro prossima settimana o commissariamento : Roma – L’ordinanza regionale e’ pronta, sara’ Roma Capitale, con un’eventuale assenza di azioni sul fronte della gestione cittadina del ciclo dei rifiuti, a decidere se il presidente Nicola Zingaretti dovra’ calarla sul tavolo, fino ad arrivare alle estreme conseguenze di un commissariamento. “Se entro questa settimana Roma Capitale non dara’ una risposta sugli impianti che devono essere realizzati ...

Previsioni Meteo Roma : inizio settimana con bel tempo e più sole - anche se durerà poco : Previsioni Meteo Roma – Il minimo depressionario responsabile dell’intenso maltempo su gran parte d’Italia nel corso del weekend, è in azione sulle regioni meridionali, ma via via va perdendo potenza, influenzando ancora con piogge e rovesci le aree del Sud e quelle del medio-basso Adriatico. L’orientamento delle correnti portanti, dai settori orientali, non è più favorevole per piogge sulle aree centrali tirreniche e, ...

Ifo Roma : settimana controlli test Hiv - Sifilide e Epatite C : Roma – Dal 25 al 29 novembre il Centro Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST) e l’Unita’ HIV/AIDS dell’Istituto San Gallicano di Roma offriranno a tutti i pazienti controlli gratuiti per le principali infezioni sessualmente trasmissibili basate su test a lettura rapida. L’iniziativa rappresenta un’opportunita’ per celebrare il 1 dicembre 2019, la Giornata Mondiale dell’AIDS e si inserisce tra le ...

Meteo Roma : previsioni per il fine settimana : Meteo Roma: previsioni per sabato 16 e domenica 17 novembre fine settimana all’insegna del maltempo con piogge diffuse sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica; fenomeni particolarmente intensi tra la sera e la notte di sabato. Temperature comprese tra +11°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per sabato 16 e domenica 17 novembre Tempo instabile nel corso del fine settimana; piogge abbondanti nella mattinata di sabato e anche di ...

Previsioni astrologiche fine settimana 16-17 novembre : Pesci Romantici - Ariete litigioso : Nel fine settimana del 16 e 17 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, mentre Mercurio ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove sarà nel segno del Sagittario ed Urano in quello del Toro. Infine Marte continuerà il suo transito in Bilancia e invece Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per ...

Previsioni Meteo Roma : nuove piogge in arrivo in settimana - tutti gli aggiornamenti : Previsioni Meteo Roma – Via vai di fronti sulla verticale Romana in un contesto che permane dichiaratamente instabile sul Mediterraneo centrale, per nuovi e continui apporti di aria umida e fredda nordatlantica. Dopo i rovesci e le piogge di ieri, con una media di 14/17 mm di accumulo sui vari quartieri, è intervenuta una pausa delle precipitazioni nella notte. Ma già, a ruota, un nuovo sistema depressionario in risalita dal basso Tirreno ...

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 novembre : Gemelli intraprendente - Romanticismo per Pesci : L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre prevede nuove conoscenze per i Cancro, mentre il Leone potrebbe ricevere una notizia inaspettata. Scopriamo ora nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali....Continua a leggere

Previsioni Meteo Roma : violenti temporali risalgono dal Tirreno per la Tempesta Mediterranea - maltempo tutta la settimana : Previsioni Meteo Roma – Altra significativa fase di maltempo sulla Capitale. Dal pomeriggio-sera di ieri, domenica 10 novembre, un minimo depressionario in azione a Ovest della Sardegna, ha indirizzato nuclei instabili progressivamente più intensi, dal Tirreno verso anche la verticale Romana con piogge e rovesci che si sono andati intensificando in serata. Poi ulteriore peggioramento nel corso della notte e soprattutto al primo mattino, ...

Previsioni Meteo Roma : weekend tra schiarite e rovesci ma la prossima settimana pioverà ogni giorno : Previsioni Meteo Roma – Si sono aperti un po’ i cieli, nel corso della mattinata, dopo le nubi e le piogge di ieri, ma già stanno tornando a chiudersi per via di impulsi instabili in arrivo da Sud. Per quanto la circolazione depressionaria atlantica abbia allentato un po’ la presa nelle ultime ore, il contesto continua a rimanere instabile con intersezione, di tanto in tanto, anche sulla verticale Romana, di nuclei instabili ...

Paolo Romani - soffiata a Silvio Berlusconi : "Settimana prossima esce allo scoperto chi lascia Forza Italia" : La crisi interna non colpisce solo il Movimento 5 Stelle alle prese con un capo politico poco gradito. A fare i conti con i malumori anche Silvio Berlusconi. Da giorni, infatti, si parla di una scissione tra gli azzurri, che ha visto Giovanni Toti come apripista (l'addio, ormai, consumato parecchio

Oroscopo della prima settimana di novembre : Ariete malinconico - Pesci Romantici : Il mese di ottobre ha lasciato le redini a quello di novembre, permettendogli di influenzare i segni zodiacali con posizioni astrali decisamente modificate. L'Oroscopo della prima settimana di novembre, ovvero quella che va da lunedì 4 a domenica 10, vede un segno come l'Ariete pronto ad andare avanti e ad affrontare le difficoltà, ma non senza bastoni fra le ruote. Il Leone invece avrà una carica di energia tale da permettergli di superare i ...

Salvini e il voto in Emilia-Romagna : almeno due «blitz» a settimana : Il leader leghista vuole il pienone per il 14 novembre al PalaDozza, il tempio del basket bolognese: «Dobbiamo liberare la Regione»

Previsioni Meteo Roma : alta pressione e sole nel weekend ma la prossima settimana cambia tutto [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Un’area di alta pressione piuttosto vasta che spadroneggia su buona parte del Centro-Sud Europa, interessa anche la nostra Capitale. Tempo stabile e sole sempre più dominante, per il corso di questo fine settimana, salvo il transito di qualche nube innocua di tipo medio-alto. Clima, per di più, molto mite, con massime che si attesteranno intorno ai +25/26°C di giorno, quindi valori mediamente di 5/6° oltre ...