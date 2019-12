Omicidio Daphne Caruana Galizia | l’appello degli intellettuali a Papa Francesco | «Non

open.online

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Mentre il premier maltese Joseph Muscat si prepara a partire per Roma, dove sabato è atteso in Vaticano, un gruppo di docenti universitari lancia un appello aperché non lo riceva e non favorisca quello che quello che definiscono un «esercizio di propaganda». Lo riporta il Times of Malta, ricordando che l’incontro conarriva in un momento in cui il capo di governo è nel centro della bufera per via delle indagini sull’della giornalista, che sono arrivate fino al suo braccio destro, Keith Schembri. La lettera, scrive l’Agi, firmata da 22 accademici, è stata inviata al nunzio apostolico a Malta. I firmatari definiscono «del tutto imprudente e non auspicabile dal punto di vista pastorale coinvolgere il Santo Padre in un esercizio di propaganda», date le gravi accuse che affliggono il governo, «in bella vista sui ...

