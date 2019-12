Non piangevo da 20 anni Oggi ho affrontato i miei problemi con l' alcol E mi

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) “Nonda 20, ora mi commuovo per i figli, per gli amici per le notizie”. A confessarlo è Brad Pitt, pronto ad inaugurare una nuova fase della sua vita, senza paura di emozionarsi. A 55, l’attore si è confessato nel corso di una chiacchierata col collega Anthony Hopkins per il magazine Interview, affermando di essere stato una “persona che non piangeva mai”.A riportare la parole di Pitt anche la testata People: “Nonda 20, e in quest’ultima fase mi trovo molto più commosso. Commosso daifigli, commosso dagli amici, commosso dalle notizie”. L’attore è padre di sei figli, nati o adottati durante il matrimonio l’ex Angelina Jolie: Maddox (18), Pax (16), Zahara (14), Shiloh (13) e i gemelli Knox e Vivienne (11).Dalla fine dell’unione con la collega, ...

