Le migliori App del 2019 per Android e iPhone nelle classifiche ufficiali

Apple : le migliori App del 2019 per iPhone - iPad - Mac ed Apple TV : Apple ha annunciato la sua selezione delle migliori app e giochi per il 2019 dopo aver invitato sviluppatori e membri della stampa a un evento speciale a New York. L’azienda segue la tradizione di scegliere app per iPhone, iPad, Mac e Apple TV che si sono distinte nel corso dell’anno. iPhone: con (Continua a leggere)L'articolo Apple: le migliori app del 2019 per iPhone, iPad, Mac ed Apple TV è stato pubblicato su PantareiNews da ...

Apple Best 2019 : le migliori App e giochi dell’anno : Ieri Apple ha annunciato le migliori app, software e giochi del 2019. Si tratta di un appuntamento consueto che permette anche di fare il punto sulla qualità raggiunta in ambiente iOS, il sistema operativo di Apple impiegato su iPhone e iPad, macOS e tvOS. Ovviamente è da considerarsi una valutazione di parte: è l’azienda stessa che valuta e seleziona. “Gli sviluppatori di tutto il mondo ci ispirano con app innovative che hanno il ...

