La prescrizione non interrompe la rissa

prescrizione - PD contro M5S : "Non faremo passi indietro". Renzi : "Noi pronti a votare con Forza Italia" : È sempre alta la tensione tra le forze di maggioranza sul tema caldo della riforma della giustizia e in particolare sulla Prescrizione. Stamattina Luigi Di Maio, prima in radio al Gr1 e poi su Facebook, ha ribadito che la riforma diventerà legge il 1° gennaio, ma il PD non ci sta. Andrea Marcucci, capogruppo dem al Senato, ha detto:"Di Maio forse non ha capito la gravità della situazione. Sulla Prescrizione, non faremo passi ...

prescrizione - Di Maio : “Non si discute - dal primo gennaio la riforma è legge. Non credo Pd voterà con Fi e Lega” : “La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo. Se il Pd poi vuol votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare la Prescrizione com’era ideata da Berlusconi sarà un Nazareno 2.0, ma non credo avverrà”, ha dichiarato Luigi Di Maio in un’intervista a Gr1 su Radio1 Rai. L'articolo Prescrizione, Di Maio: “Non si discute, dal primo gennaio la riforma è legge. Non credo Pd voterà con Fi ...

Martina Rossi - dalla morte a Maiorca alla prescrizione di uno dei reati. “Scappava per non essere violentata” – LA CRONOLOGIA : Martina Rossi, 20 anni, genovese, nell’agosto del 2011 è in vacanza con le amiche a Palma di Maiorca (Spagna). La sera del 3 le compagne di viaggio si chiudono in stana con due ragazzi. Lei sale in stanza con due giovani aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, ma dopo venti minuti si sente un urlo straziante – come raccontato da due cittadini danesi che sono nella camera accanto – e i passi precipitosi di qualcuno per le ...

Giustizia e prescrizione - non passa ddl Costa sull'urgenza. E Zingaretti avverte Bonafede : No dell'Aula della Camera alla richiesta di urgenza per l'esame della pdl in materia di prescrizione presentata da Forza Italia. I deputati di Italia Viva non hanno partecipato alla...

prescrizione : pm Fonzo - 'chi è innocente non avrà alcun danno dalla riforma - anzi' (5) : (Adnkronos) - E fa una "seconda ipotesi". "Un condannato che ha serie ragioni perché si dubiti, seriamente, della sua responsabilità e che quindi impugni con motivi seri la sentenza che lo ha ritenuto colpevole. Quale, dunque, il suo primario interesse? Certamente quello che il processo d’Appello, e

prescrizione : pm Fonzo - 'chi è innocente non avrà alcun danno dalla riforma - anzi' (4) : (Adnkronos) - "Si ribatte che non è così, e che in tal modo, quasi per un capriccio del Legislatore forcaiolo, si rimarrà a tempo indeterminato sottoposti alla spada di Damocle di un giudizio infinito. La tesi, senza offesa, fa un tantino sorridere...", ribatte il magistrato. "Distinguiamo due ipote

prescrizione : pm Fonzo - 'chi è innocente non avrà alcun danno dalla riforma - anzi' (3) : (Adnkronos) - "In queste ipotesi, peraltro assai limitate, probabilmente il blocco della Prescrizione è irragionevole - aggiunge il Procuratore aggiunto di Catania Ignazio Fonzo - Del tutto diverso è il caso di condanna in primo grado, dopo un dibattimento dove accusa e difesa si sono confrontate ed

prescrizione : pm Fonzo - 'chi è innocente non avrà alcun danno dalla riforma - anzi' : Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova)- "Chi è innocente ed ha modo di confutare seriamente le risultanze processuali negative non avrà alcun danno dalla riforma sulla Prescrizione, anzi. Chi, invece, è colpevole senza ombra di dubbio, non potrà puntare a tattiche dilatorie o a sotterfu

prescrizione : pm Fonzo - 'chi è innocente non avrà alcun danno dalla riforma - anzi' (2) : (Adnkronos) - "Premesso questo dato elementare, occorre mettersi d’accordo su alcuni punti essenziali - aggiunge ancora il magistrato che ha coordinato numerose inchieste antimafia, ma anche su corruzione e tratta di esseri umani-Nel momento in cui lo Stato, con l’esercizio dell’azione penale, pales

I renziani si smarcano dalla maggioranza sulla prescrizione : "Non partecipiamo al voto" : I renziani si smarcano dalla maggioranza sulla prescrizione e in particolare sulla richiesta di esame d’urgenza della proposta di legge Costa che blocca l’entrata in vigore della riforma dal 1° gennaio prossimo. Come ha annunciato in aula alla Camera Lucia Annibali, Italia Viva non ha partecipato al voto. L’Aula della Camera ha respinto con 269 voti contrari la richiesta avanzata da Forza Italia di procedere con ...

prescrizione - Italia viva non parteciperà al voto sul ddl Costa che chiede lo stop della riforma : Italia viva ha deciso di non partecipare al voto sulla procedura d’urgenza per il ddl Costa che chiede lo stop della riforma. “Riconosciamo l’urgenza e la riconoscono avvocati in sciopero e magistrati fuori dal Parlamento”, hanno annunciato i deputati Iv in una nota. “Per non creare divisioni pretestuose nella maggioranza ed evitare strumentalizzazioni su un voto procedurale, ci limitiamo a non votare. Chiediamo al ...

Giustizia : Renzi - ‘stop prescrizione dopo I grado è populismo - non è civile’ : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Stoccata di Matteo Renzi alla riforma della prescrizione voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal M5S, che dovrebbe diventare legge dal 1 gennaio ma sulla quale c’è in corso un braccio di ferro nel governo. La prescrizione riscritta dal precedente governo “è un altro pezzo di populismo. In Italia ci sono tre gradi di giudizio, hai diritto ad essere processato. Con la prescrizione ...

